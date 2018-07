Mäder erweitert Betreuungsangebot

Ab heuer wird in der Kummenberggemeinde auch eine Sommerbetreuung für Volksschüler angeboten

Mäder Die Vertreterinnen des Frauennetzwerks* Mäder Marlene Sandholzer, Sultan Bayrak und Siegrid Pescoller zeigen sich erfreut, dass die Gemeinde Mäder das Betreuungsangebot ausgeweitet hat und nun auch für Volksschüler eine Betreuung während der Ferienzeit vorsieht. Rund 20 Kinder werden von 7.30 bis 13.30 Uhr inkl. Mittagstisch betreut. „Dass bereits im ersten Jahr so viele Kinder angemeldet sind, zeigt, dass der Bedarf sehr wohl da ist“, sehen sich die Frauensprecherinnen bestätigt. In einem Schreiben an den Bürgermeister Rainer Siegele und an den Vorsitzenden des Ausschusses für Familie und Soziales Rainer Gögele bedanken sie sich ausdrücklich für diese wichtige familien-, aber vor allem auch frauenpolitische Maßnahme: Es ist dies ein wesentlicher Beitrag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine große Entlastung vor allem berufstätiger Mütter, auf deren Schultern vorwiegend die Betreuung der Kinder lastet.