Mäder erneut mit sehr gutem Energieergebnis

Der Energiebericht 2022 zeigt wieder die vorbildliche Arbeit in Sachen Energieeffizienz in der Gemeinde Mäder

Mäder. Mäder zählt zu den Startgemeinden im e5-Landesprogramm und gehört schon seit Jahren zu den erfolgreichsten Klimaschutz-Kommunen in ganz Europa. Ein sorgsamer Umgang mit der Energie gehört dabei zu den Prioritäten in der Gemeinde – dies zeigt auch die höchste Auszeichnung mit 5 Energie „e“.

Verantwortungsbewusster Umgang mit Energie

Seit beinahe 30 Jahren werden in der Gemeinde Mäder bei sämtlichen öffentlichen Gebäuden monatlich die Zählerstände für Strom, Wasser und Wärme abgelesen, um somit Vergleichswerte zu den Vorjahren zu bekommen. Sollte der Verbrauch das erwartete Ergebnis deutlich übersteigen, können sofort Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Seit 2002 werden diese Daten zusätzlich in Form eines Energieberichtes zusammengefasst und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. „Die Gemeinde Mäder wird sich auch in Zukunft dem sinnvollen Energieeinsatz widmen und bei allen Entscheidungen die externen Kosten mit einbeziehen“, so Bürgermeister Rainer Siegele.

Energieverbrauch kaum verändert

Der kürzlich präsentierte Energiebericht zeigt dabei auf, dass sich der Energieverbrauch in der Gemeinde im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr kaum geändert hat. Während der Strom- und Wärmeverbrauch leicht gesunken ist, wurde 2022 in Mäder rund zehn Prozent mehr Wasser benötigt, was laut Bürgermeister Siegele vor allem dem sehr heißen Sommer geschuldet ist.

Mäder verwendet fast ausschließlich erneuerbare Energie