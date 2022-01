Mäder erhielt Zertifikat für familienfreundliche Gemeinde

Zum Start ins neue Jahr erhielt die Kummenberggemeinde das staatliche Gütesiegel für familienfreundliche Maßnahmen.

Mäder . Bereits Anfang 2017 beschloss die Gemeinde Mäder das Bundesaudit „familienfreundlichegemeinde“ anzustreben. Nach Umsetzung der gesetzten Maßnahmen konnten die Gemeindevertreter in der vergangenen Woche das angestrebte Zertifikat im Empfang nehmen.

Mäder ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einem beliebten Wohnsitz auch für Familien geworden. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde vor rund vier Jahren entschlossen den Audit „familienfreundlichegemeinde“ anzustreben. Mit der Umsetzung von neun Maßnahmen konnte nun das staatliche Gütesiegel erreicht werden. „Die meisten Wünsche aus der Bevölkerung konnten wir dabei verwirklichen“, freute sich auch Bürgermeister Rainer Siegele.

So hat Mäder nun das Betreuungsangebot für Volksschüler ausgebaut, betreubares Wohnen für Senioren umgesetzt, eine Koordinationsstelle für ehrenamtliche Dienste eingerichtet, die rauchfreien Zonen im Schulbereich eingeführt, einen Begegnungsraum für alle Generationen gestaltet, die Möglichkeit des Carsharings geschaffen, einen öffentlichen WLAN-Hotspot eingerichtet und das Glasfasernetz ausgebaut. Der Bürgermeister ist dabei überzeugt: „Nur eine familienfreundliche Gemeinde kann auch eine Wohlfühlgemeinde sein“, und so sollen auch in Zukunft noch weitere familienfreundliche Maßnahmen umgesetzt werden.