Mäder erhält neuen Beachvolleyballplatz

Beim Schulsportplatz in Mäder entsteht derzeit ein neues Sportangebot.

Mäder. Am Schulsportplatz laufen dabei die Arbeiten zur Erstellung des neuen Beachvolleyballplatzes auf Hochtouren. Nachdem in den vergangenen Wochen die Aushubarbeiten gemacht wurden, werden aktuell die Randsteine und die Fundamente für das Netz gestellt. Bis nach Ostern sollten die Arbeiten am Platz fertiggestellt sein und der Schulsportplatz wird dann von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auch außerhalb der Schulzeiten frei zugänglich sein. Der neue Beachvolleyballplatz wird künftig von der Volleyballgruppe der Turnerschaft Mäder betreut und um in weiterer Folge die Lärmbelästigung für Anrainer im Norden des Schulspotplatzes zu reduzieren, wird das Spielfeld von der Nord-Süd-Richtung in die Ost-West-Richtung gedreht. MIMA