Mäder erhält das Bundes-Grundzertifikat

Die Gemeinde Mäder erhält das Grundzertifikat "Familienfreundlichegemeinde"

Mäder Im Rahmen einer festlichen Zertifikatsverleihung in St. Wolfgang verlieh Familienministerin Juliane Bogner-Strauß gemeinsam mit dem Präsidenten des Österreichischen Gemeindebundes, Alfred Riedl, an insgesamt 102 Gemeinden – darunter auch den Gemeinden Mäder und Götzis – das staatliche Gütezeichen familienfreundlichegemeinde für ihr familienfreundliches Engagement. „Die Gemeinden leisten einen enormen Beitrag zu einem familienfreundlichen Österreich. Vor allem aber setzen familienfreundliche Gemeinden auch ein wichtiges gesellschaftspolitisches Signal. Sie zeigen die Wichtigkeit dieses Themas auf und das über die Gemeinde- und Landesgrenzen hinweg“, so die Familienministerin. Die Gemeinde Mäder war durch Vize-Bürgermeister Rainer Gögele, die Auditbeauftragte Siegrid Pescoller und die zuständige Mitarbeiterin der Gemeinde Marina Al-Maliki vertreten.