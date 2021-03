Mäder bringt neues Betriebsgebiet auf Schiene

Mit dem Ziel von Betriebsansiedlungen wird im Gebiet Schweizerstraße eine Baulandumlegung eingeleitet.

Nachdem in der Vergangenheit immer wieder größere Firmen Interesse an einer Betriebsansiedlung in Mäder bekundet haben, ist eine Diskussion über die Entwicklung des Bauerwartungsgebiets Böckwies in Gang gekommen. In diesem Gebiet sind 36 Grundstücke die jedes für sich alleine zu klein für eine sinnvolle Betriebsansiedlung sind und deshalb wurde nun bei der vergangenen Gemeindevertretersitzung der Grundsatz­beschluss für die Einleitung der Baulandumlegung im Betriebsgebiet Schweizerstraße gefasst.