Mäder bleibt in der e5-Königsklasse

Bei der kürzlich in Kufstein stattgefundenen e5-Zertifizierung durch den Bund erreichte Mäder zum dritten Mal den European Energy-Award in Gold.

Als Vorarlberger e5-Vizemeister gehört Mäder auch international zu den ausgezeichneten Kommunen und konnte kürzlich in Kufstein bei der e5-Zertifizierung durch den Bund zum dritten Mal den European Energy-Award in Gold entgegen nehmen. Insgesamt sind neun e5-Gemeinden aus Vorarlberg in der Königsklasse von „5e“ vertreten und wurden damit mit dem EuropeanEnergy-Award in Gold ausgezeichnet. Mäder belegt unter den 1.500 europäischen Klimaschutzgemeinden Platz 16. Mit großer Freude konnte Mäders e5-Teamleiter Günter Giesinger im Beisein von Gregor Sellner vom Energieinstitut Vorarlberg und dem Obmann von e5 Österreich Helmut Strasser die Auszeichnung von Bettina Bergauer vom Umweltministerium entgegennehmen. MIMA