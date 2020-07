Mäder bilanzierte den Verkehr

Im Sommer 2018 erfolgte in Mäder die Umsetzung des Verkehrs- und Mobilitätskonzeptes – nun erfolgte eine erste Bilanz.

In einem Workshop mit der Bevölkerung wurden dabei ein ganzes Bündel an Maßnahmen vorgeschlagen und das Verkehrskonzept aus dem Jahr 1988 überarbeitet. Seit rund zwei Jahren wird das Mobilitätskonzept in Mäder nun schrittweise umgesetzt und damit konnte die Verkehrssituation und die Lebensqualität auf dem gesamten Gemeindegebiet spürbar verbessert werden. „Uns war es von Anfang an wichtig, die Bevölkerung beim Mobilitätskonzept mit an Bord zu holen — daher haben wir uns für eine Bürgerbeteiligung im Vorfeld entschieden. Nach einigen Bedenken zu Beginn, werden nun alle Maßnahmen gut angenommen und akzeptiert“, so Günter Giesinger, e5-Teamleiter der Gemeinde Mäder, in einem ersten Resümee.