Mäder beschloss Budget für 2024

In der letzten Sitzung des Jahres hat die Gemeindevertretung von Mäder den Voranschlag für 2024 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt weist der Voranschlag der Gemeinde Mäder für das kommende Jahr Einnahmen von 12.675.700 Euro und Ausgaben von 13.027.600 Euro aus. Die Erstellung des kommenden Gemeindehaushaltes erschwerten dabei in diesem Jahr neben den hohen Zinsen auch die hohe Inflation und die damit zusammenhängende Rezession, also geringere Einnahmen der öffentlichen Hand. So reduzierten sich die Ertragsanteile von 4,857 Millionen Euro auf 4,783 Millionen Euro und gleichzeitig erhöhten sich Beiträge an den Sozialfonds um 120.000 Euro und an den Spitalsfonds um 140.000 Euro. „Dank der Ansiedlung eines Betriebes erhöht sich die Kommunalsteuer von 1,3 Millionen auf 1,85 Millionen Euro“, berichtet Bürgermeister Rainer Siegele über die Erstellung seines letzten Voranschlags für die Gemeinde.