mädchen*impulstage 2023 – Be the change

Eine gerechtere Welt und ein besseres Leben für alle? Bei den mädchen*impulstagen stehen Aktivitäten dazu auf dem Programm!

In den Workshops beschäftigen sich die Teilnehmerinnen* mit brennenden Fragen und diskutieren mögliche Handlungsstrategien. Mit Leah Birnbaumer werden im Workshop No one is too small to make a difference! Ursachen und Folgen der Klimakrise in den Mittelpunkt gestellt und gemeinsam erarbeitet, wie die Teilnehmerinnen* aktiv werden können. Bei YOUR genderUNIVERSE mit Michaela Moosmann und Janine Schweiger entdecken die Jugendlichen die Vielfalt von Geschlecht und warum gleiche Rechte für alle so wichtig sind. Befrei dich aus dem Patriarchat! mit Christine Dünser ist ein kniffliger Escape Room. Als Team werden spannende Rätsel und Aufgaben rund um die Welt der Amazone gelöst, die heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Und Bühnenbildnerin Caro Stark erwartet die Besucherinnen* in der Werkstatt bei Get the picture!