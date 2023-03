Mädchen- und Frauenberatung in Bludenz

Bludenz. Seit mehreren Monaten sind nun der Verein Amazone sowie femail Frauen-Informationszentrum Vorarlberg mit ihren Leistungen verstärkt im Raum Bludenz aktiv.

Die Mädchenberatung Amazone unterstützt Jugendliche bei Schwierigkeiten mit Familie, Freund*innen oder bei Fragen zu Beziehung, Sexualität, Ausbildung, Stress und Druck etc. Larissa Kreuzer führt die Beratungen im Bezirk Bludenz durch: „Wir behandeln die Anliegen der Jugendlichen absolut vertraulich und stehen auf ihrer Seite. Sie können sich persönlich, telefonisch oder online mit uns in Verbindung setzen.“

Die Räumlichkeiten des aha – Jugendinfo Vorarlberg in der Bludenzer Innenstadt können durch eine Kooperation ideal genutzt werden. femail ist Dienstagnachmittag und Donnerstagvormittag vor Ort, um Frauen* in all ihren Belangen beraten zu können. Der Verein Amazone nutzt die Räumlichkeiten am Donnerstagnachmittag und ist zudem in Jugendzentren, Schulen und im öffentlichen Raum unterwegs, um Mädchen*, jungen Frauen*, inter*, nicht-binären, trans* und agender Jugendlichen zwischen zehn und 25 Jahren Beratung und Unterstützung in ihren Lebenswelten zu ermöglichen.