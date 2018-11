Mädchen begeistern sich für Fußball

Strahlendes Herbstwetter herrschte beim Kennenlernturnier in Dalaas.

Der FC Klostertal bildet seit kurzem ein Stützpunkt für den Mädchenfußball. Hier sind alle Mädchen willkommen, die sich für das Spiel mit dem runden Leder begeistern. Am Nationalfeiertag, 26. Oktober startete der neue Stützpunkt mit dem ersten Mädchenfußballturnier. An diesem Tag trafen sich fußballbegeisterte Mädchen aus dem ganzen Land. Auch die Verantwortlichen des Vorarlberger Fußballvereins und des FC Klostertal versammelten sich zu dieser Neuheit auf dem Sportplatz in Dalaas. Zehn Mädchen haben sich im Vorfeld für den neuen Stützpunkt angemeldet und waren am Turniertag gleich mit großem Engagement dabei. Bei den Spielen wurde toll kombiniert und es fiel ein Tor nach dem anderen. Allen Beteiligten – den kleineren und den größeren Mädchen – hat es großen Spaß gemacht. Vor kurzem begann das Stützpunkttraining auf dem Fußballplatz in Dalaas. In der Folge wurde das Wintertraining unter mit Nicole Maier und Anna Folie als Betreuerinnen und Trainierinnen in die Klostertalhalle verlegt. Nähere Informationen über den Mädchenfußball des FC Klostertal gibt es unter www.fc-klostertal.at oder bei Sabrina Feuerstein – 0650 6000079, sabi21@gmx.at.