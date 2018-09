Madlen Loss und Yannick Müller im Rollenrodel-Einsatz

Ilmenau (dk). Beim FIL-Sommerrodel-Cup 2018 in Ilmenau (GER) waren auch zwei Athleten vom Rodelclub Sparkasse Bludenz im Einsatz.

Die Rodelbahn in Ilmenau ist eine Ganzjahresbahn aus Glasfaser-Modulen und kann sowohl im Sommer mit Rollen als auch Winter mit Kufen befahren werden. Sie ist 430 m lang, hat 8 Kurven, ein Gefälle von 12% und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 75 km/h. Beim FIL-Sommerrodel-Cup 2018 am 30. August und 01. September mit insgesamt 55 Teilnehmern aus 6 Nationen waren mit Madlen Loss (Jugend weiblich) und Yannick Müller (Junioren männlich) auch zwei Fahrer vom Rodelclub Sparkasse Bludenz am Start, konnten dabei zwar nicht ganz ihre Wunschleistungen abrufen und erreichten dennoch mit den Rängen 10 bzw. 9 durchaus ansprechende Ergebnisse.