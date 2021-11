Mäder: Spaziergängerin von Hund gebissen

In Mäder wurde am Montag eine 46-jährige Spaziergängerin von einem Hund gebissen.

Am Montagvormittag ging eine 46-jährige Frau in Mäder auf der Gemeindestraße Gässele spazieren. Dabei kamen ihr drei Personen entgegen, die einen Hund mitführten. Als die Frau an der Gruppe vorbei ging, wurde sie vom angeleinten Hund in den rechten Unterarm gebissen und verletzt.