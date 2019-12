Mader rechnet mit Abgängen in der Winterpause

FC Mohren Dornbirn könnte im Frühjahr mit anderen Kaderspielern auflaufen

23 Feldspieler plus die zwei Tormänner Lucas Bundschuh und Maximilian Lang umfasst der Kader von Zweitligist FC Mohren Dornbirn. In der Winterpause wird es laut Trainer Markus Mader wohl zu Veränderungen im Aufgebot kommen. „Einige Spieler und Leistungsträger sind interessant bei anderen Vereinen. Oder vielleicht will ein Akteur einen sportlichen Schritt zurück machen. Wenn ein Spieler die Chance kriegt in den Profibereich zu wechseln, werden wir ihn ziehen lassen. Wir sind ein Ausbildungsverein und sind das Sprungbrett für die Profiklubs“, so Markus Mader. Viele Scouts und Manager von anderen Profiklubs wie von Heidenheim, Ingolstadt oder Vaduz haben ein Auge auf die Kaderspieler der Rothosen geworfen. Beim Klub FC Mohren Dornbirn selbst, ist bisher noch kein Angebot und Interesse von anderen Profivereinen an einen der Kaderspieler der Rothosen eingetroffen.