Mäder Gemeindechef bei "Vorarlberg LIVE"

Am Dienstag ist Rainer Siegele, Bürgermeister in Mäder, zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Rainer Siegele, Bürgermeister Mäder

Seit über 30 Jahren ist Rainer Siegele der Chef der Gemeinde Mäder. Unter seiner Führung wurde unter anderem der J.J.Ender Saal, die ÖKO-Mittelschule und auch das Betreubare Wohnen umgesetzt. Erst vor wenigen Wochen sorgte er für Schlagzeilen, als er über seinen möglichen ÖVP-Austritt sprach. Mit Moderator Pascal Pletsch spricht Siegele über den aktuellen Stand seiner Mitgliedschaft und was er in Mäder noch geplant hat.

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 1. August 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Rainer Siegele (Bürgermeister Mäder)

Moderation: Pascal Pletsch (Stv. Chefredakteur VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt.