Mader: „Ein pickelhartes Programm steht an“

Austrias Trainer Markus Mader war am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg Live".

Am Samstag startet Austria Lustenau in die Frühjahrsrunde der österreichischen Bundesliga mit dem wohl härtesten Gegner. Die Elf rund um Kapitän Matthias Maak trifft auswärts (17 Uhr) auf den Serienmeister RB Salzburg. Über dieses und vieles mehr in sachen Austria Lustenau im Abstiegskampf stand Trainer Markus Mader bei Vorarlberg live Moderator Marc Springer Rede und Antwort.