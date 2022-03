Mädchen (9) in Bürs von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Eine Schülerin lief am Dienstagnachmittag von der Schule nach Hause, als sie von einem Hund gebissen wurde. Die Hundebesitzerin ließ das Mädchen verletzt zurück - die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagnachmittag ging eine neunjährige Schülerin und ihre zwei gleichaltrigen Freundinnen nach der Schule entlang der Judavollastraße in Bürs nach Hause. Auf Höhe der Hausnummer 24 kam den drei Mädchen eine Frau, welche zwei Hunde (vermutlich Collies) dabei hatte, entgegen. Plötzlich kam einer der beiden Hunde auf das neunjährige Mädchen zu und biss dieses einmal in die rechte Wade.