Die MACHWAS-Tage 2024 starten mit einem Get-together am 17. Jänner

Die MACHWAS-Tage gehen in die nächste Runde und laden wieder ein, die letzte Schulwoche für ein ehrenamtliches Projekt zu nutzen. Unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ erhalten Schüler*innen im Alter von 12 bis 19 Jahren Einblicke in verschiedene Organisationen, Vereine bzw. Institutionen und können vor Ort mithelfen.

Gestartet wird mit einem Get-together für alle Interessierten am Mittwoch, 17. Jänner 2024 in der CampusVäre in Dornbirn. Vom 18. Jänner bis 22. März 2024 können Organisationen und Vereine dann ihre Projekte einreichen und am 20. Februar an einer Online-Infoveranstaltung teilnehmen. Die Anmeldung für die Schulen startet am 10. April 2024.