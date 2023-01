Mächtige Ärztekammern und korruptes Österreich

Vorarlbergs Ärztekammer-Präsident Dr. Burkhard Waller und der Vorstands-Vize von Transparency International Austria Dr. Alexander Picker sind am Dienstag die Gäste in "Vorarlberg LIVE".

Dr. Burkhard Walla, Präsident Ärztekammer Vorarlberg

Der Grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch verstärkte in der vergangenen Woche den Druck in Sachen Gesundheitsreform und stellte in einem Radiointerview die Abschaffung des Vetorechts der Ärztekammer gegen die Errichtung von Primärversorgungszentren in den Raum. Der Minister attestierte der Kammer am Freitag im Ö1-Interview, generell über zu viel Macht zu verfügen. “Die Ärztekammer ist ein im wahrsten Sinne des Wortes gewichtiger Vertreter der Interessen, nämlich der Interessen der Ärzteschaft”, sagte Rauch: “Da geht es sehr viel um bewahren und nicht so sehr um eine zukunftsfähige Gestaltung.” Zu dieser Kritik wird am Dienstag der Vorarlberger Ärztekammerpräsident Dr. Burkhard Walla in "Vorarlberg LIVE" Stellung nehmen.