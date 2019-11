Mach dich sichtbar

Viele kennen es zu dieser Jahreszeit, egal ob am Morgen oder am Abend, auf dem Arbeits- bzw. Schulweg ist es wieder dunkel. Auf diese Gegebenheiten sollten besonders Fußgänger und Zweiradfahrer reagieren, und zwar mit mehr Sichtbarkeit.

Denn nichts ist gefährlicher, als ungesehen am Verkehrsgeschehen teilzunehmen. Das Risiko, bei Dunkelheit in einen Unfall verwickelt zu werden, ist nämlich um ein Dreifaches höher als bei Tag . Erhöht wird die Gefahr noch bei Nässe und Regen, dann ist es besonders für Autofahrer kaum noch möglich, andere Verkehrsteilnehmer ohne entsprechende Ausrüstung zu erkennen.

Leider kommt es viel zu oft zu tragischen Unfällen mit Fußgängern, die in der Dunkelheit im Straßenverkehr übersehen werden. Dunkle Personen oder Gegenstände, wie etwa Kinderwägen, sind erst aus 30 Metern zu erkennen, ein Reflektor „leuchtet“ bereits aus 150 Metern Entfernung.

Zweiradfahrer, ob motorisiert oder nicht, sollten unbedingt darauf achten, dass die Lichtquellen an ihren Gefährten vorhanden sind und funktionieren. Angesprochen sind hier in erster Linie die Radfahrer. Noch immer fehlt bei vielen Fahrrädern die entsprechende Beleuchtung (Vorderlicht, Rücklicht, Reflektoren). In solchen Fällen ist es für jeden Autofahrer schwer zu reagieren, wenn plötzlich ein radelnder Schatten aus der Dunkelheit auftaucht.