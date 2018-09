Lyrisches Brüderpaar auf der Kulturbühne

Jungstars „Zweikanalton“ sangen über Liebe, Gefühle, aber auch Ängste

Götzis. Die beiden Brüder Markus und Thomas Danninger wussten es schon seit der frühesten Zeit ihrer Kindheit in Oberösterreich: Sie wollen Popstars werden. Waren es zuerst Coverhits auf YouTube, begannen die beiden mittlerweile 23 bzw. 21 Jahre alten Nachwuchshoffnungen des Austro Pops bald ihre eigenen Lieder zu schreiben. Der Durchbruch gelang 2017 mit der Single „Zukunfts-Ich“, mit ihrem aktuellen Hit „Ohne Dich kann das kein Sommer sein“, schafften sie es auf Platz eins der Ö3 Charts. Die Bühne teilen sie nun mit Stars wie Andreas Gabalier oder Seiler und Speer. In ihren auf Deutsch gesungenen Lieder präsentieren sie sich stets lyrisch und nachdenklich, ohne aber in Melancholie zu verfallen. Es geht um die Ängste vor der Zukunft, um die verblichene große Liebe, oder um die Sorge allein zu sein. Die beiden berichten über ihre sehr persönlichen Gefühle und Sehnsüchte, verfeinert mit feinstem selbstgemachten Pop Sound.