Lyrik mit Salterio für Liebende

Franziska Fleischanderl und Tobias Krüger verzauberten beim Morgenkonzert im Montforthaus mit Klang und Lyrik zum Valentinstag

FELDKIRCH Allen romantischen Frühaufstehern bot das Montforthaus zum Valentinstag ein besonderes Vergnügen: Ein Morgenkonzert mit Musik und Lyrik zum Sonnenaufgang. Einen schöneren Start in den Festtag der Liebenden hätte es wohl nicht geben können, als mit Tobias Krüger und Franziska Fleischanderl gefühlvollen Texten über die Liebe zu den bezaubernden Klängen des Salterio, eines barocken Hackbretts, zu lauschen.

Schon im Alter von vier Jahren verliebte sich Franziska Fleischanderl in den klaren und sphärischen Klang der Harfe. Seit 2015 ist sie auf das italienische Salterio spezialisiert. Mal wie bei einem Psalterium gezupft und mal wie am Hackbrett geschlagen, entlockte die Virtuosin dem vielseitigen Instrument seine allerschönsten Melodien und Klangfarben. Dabei durfte natürlich Vivaldi nicht fehlen, der das Salterio auch in der Oper einsetzte.