Luxuriöser Liebestrip für Mateschitz und Swarovski auf Privatinsel mit U-Boot und Privatjet

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski erleben ungestörte Tage in der exklusiven Hilltop Villa auf der Südsee-Insel Laucala.

Paradiesische Auszeit

Auf der idyllischen Fidschi-Insel Laucala genießen Mark Mateschitz, Erbe des Red-Bull-Vermögens, und seine Freundin, die Moderatorin Victoria Swarovski, eine Auszeit in purer Privatsphäre, das berichtet die "Bunte.de". Umgeben von tropischem Regenwald und azurblauem Wasser, bietet die Insel perfekte Bedingungen für Entspannung und Zweisamkeit.

©COMO Hotels and Resorts

Die Anreise erfolgt mit einem Privatjet. ©COMO Hotels and Resorts

Die Anreise erfolgt mit einem Privatjet. ©COMO Hotels and Resorts

©COMO Hotels and Resorts

So sieht die Beachbar auf der Insel aus.

So sieht die Beachbar auf der Insel aus. ©COMO Hotels and Resorts

So sieht die Beachbar auf der Insel aus. ©COMO Hotels and Resorts

Luxus an jeder Ecke

Bilder von der RedBull-Insel:

© COMO Hotels and Resorts

So luxuriös ist die Privatinsel Laucala

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Abseits der Öffentlichkeit genießt das Paar in Salzburg und Kitzbühel lebend, ungestörte Momente. Trotz weiterer Wohnsitze, wie der Villa in Marbella, finden sie in Laucala eine einzigartige Ruheoase.