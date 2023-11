Millionen-Villa für Swarovski und "Red Bull"-Erbe in Marbella

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz investieren in ein luxuriöses Anwesen in der exklusiven Wohnanlage "The Gallery" in Marbella.

Das Promi-Paar, Victoria Swarovski (30) und Mark Mateschitz (31) blicken auf ein neues gemeinsames Projekt. Sie haben eine Luxusvilla in der begehrten Wohnanlage "The Gallery" in Marbella gekauft, einem beliebten Treffpunkt für die High Society. Das Grundstück allein hat laut dem Magazin „Bunte“ bereits drei Millionen Euro gekostet.

Architektonische Highlights und purer Luxus

Das zukünftige Anwesen des Paares wird mit diversen Schlafzimmern, Terrassen und einem Salzwasserpool ausgestattet, der einen malerischen Blick auf das Meer und die umliegenden Berge bietet. Innerhalb der Wohnanlage können die beiden und ihre Gäste ein 5-Sterne-Spa mit Saunalandschaft und Fitnessstudio nutzen. In "The Gallery" entstehen insgesamt 33 Villen, die viel Platz und Luxus für ihre wohlhabenden Bewohner versprechen.

Swarovski's Vorfreude auf Marbella

Auf der Webseite der Wohnanlage äußerte sich Swarovski begeistert über das neue Projekt und betonte, wie sehr sie sich darauf freue, dass dies bald ihr neues Zuhause sein werde. Die Moderatorin hat eine besondere Verbindung zu Marbella, da sie seit ihrer Kindheit regelmäßig Urlaub in der Promi-Metropole am Mittelmeer macht. Bisher lebte das Paar vorwiegend in Salzburg und Kitzbühel, doch mit der neuen Villa in Marbella beginnt für sie ein aufregendes neues Kapitel.

