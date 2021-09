„Lustnou, wie as louft und hialft“

Wie schon 2020 findet der Lustenauer Stundenlauf in diesem Jahr virtuell statt.

Lustenau . Bereits zum 23. Mal lädt die Vorarlberger Lebenshilfe Menschen mit und ohne Behinderung zum allseits beliebten Stundenlauf. Coronabedingt kann dieser allerdings auch in Lustenau in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden, daher bringt die Lebenshilfe den Stundenlauf zu den Läufern nach Hause.

„Ob laufend, gehend, mit dem Fahrrad oder welche Sportart auch immer. Wir freuen uns über jede Unterstützung und noch mehr über jedes Selfie, das uns davon geschickt wird“, lädt Michaela Wagner-Braito, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Vorarlberg, alle Sportfreunde ein, am Lustenauer Stundenlauf teilzunehmen. Mitmachen und helfen ist dabei ganz einfach: Anmeldung via Mail an stundenlauf@lhv.or.at, eine Stunde laufen beziehungsweise sich bewegen und/oder per Zahlschein spenden. Dann noch ein Selfie machen und schon nimmt man auch am Gewinnspiel teil. Der Erlös kommt dabei direkt Menschen mit Behinderungen in Lustenau zugute. „Die erzielten Laufspenden sind ein wichtiger Beitrag zu mehr Lebensqualität für Menschen mit Behinderungen. Jede Teilnahme ist ein kräftiges Zeichen der Solidarität und des ‚Mitanands‘“, betont Wagner-Braito abschließend. MIMA