Luftkabel werden im Boden vergraben

In Altach gehen die Straßensanierungsarbeiten für dieses Jahr in die finale Phase.

Bereits Mitte Oktober wurde mit den umfangreichen Sanierungsarbeiten in der Rheinstraße begonnen. In zwei Etappen wurde in diesem Bereich der Straßenbelag aufgegraben und die Luftkabel in die Erde verlegt. Gleichzeitig hat das Wasserwerk der Gemeinde Altach die Hausanschlüsse bis über die Straßengrenzen hinaus erneuert und so konnte das Vorhaben schlussendlich mit den Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen werden. In der dritten und letzten Etappe werden diese Grabungs- und Verlegungsarbeiten nun in der Konstanzerstraße durchgeführt. Die Arbeiten haben vergangene Woche begonnen und im betroffenen Bereich ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. MIMA