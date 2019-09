â€žLustenow!â€œ sucht einzigartige Konzepte

In Lustenau startete vergangene Woche ein Ortskernförderprogramm der anderen Art.

Lustenau . Im Konkurrenzkampf gegen den stetig wachsenden Online-Handel lassen sich die Städte und Gemeinden der Region immer wieder was neues einfallen – mit „Lustenow!“ beschreitete Österreichs größte Marktgemeinde einen neuen Weg im Bereich des aktiven Standortmarketings.

Unter dem Titel „Lustenow! – dein Start-up Programm“ startete Lustenau einen – vorarlbergweit einzigartigen – Gründer-Wettbewerb zur Verdichtung des Wirtschafts- und Branchenbesatzes in der innerörtlichen Kernzone. „Wir wollen den Branchenmix im Zentrum stärken und suchen dafür moderne, einzigartige Konzepte aus den Bereichen Gastronomie, Handel und Dienstleistung. Gleichzeitig wollen wir damit das Image von Lustenau als attraktiven Wirtschaftsstandort stärken“, so die Leiterin von Lustenau Marketing Alexandra Ender. Angesprochen sind damit alle, die eventuell schon länger eine gute Idee mit sich tragen, denen aber vielleicht noch der letzte Mut gefehlt hat.

Breites Netzwerk an Partnern

Betriebsgründer und Jungunternehmer die mit ihrer Idee, mit ihrem Konzept den Schritt in die Selbständigkeit wagen wollen, erhalten dazu mit „Lustenow!“ eine gezielte fachliche sowie marketingtechnische Förderung und Begleitung. Mit Hilfe eines breiten Netzwerks an Partnern aus dem lokalen und regionalen Raum siedelt Lustenau Betriebsgründer und Jungunternehmer nicht nur an, sondern unterstützt diese auch mit umfangreichen Leistungen im ersten Jahr.