Lustenaus Herausforderungen und der preisgekrönte "Zivi"

Am Dienstag sind Lustenaus ÖVP-Bürgermeister Kurt Fischer und der zum Zivildiener des Jahres gekürte Marcel Simma zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

In der größten Marktgemeinde Österreichs stehen gleich mehrere Projektvorhaben an: Der Spatenstich für das neue Stadion des beheimateten Fußballligisten oder die erfolgte Abstimmung im Gemeinderat über den Raumplanungsvertrag zum bevorstehenden Bau einer Moschee sind nur zwei beispielhafte Themen, die in Lustenau für Gesprächsstoff sorgen. Wie viele andere Vorarlberger Gemeindevertreter ist auch Lustenaus Bürgermeister auf Herbergssuche für geflüchtete Menschen. Im Zuge der Fluchtbewegung 2015 und 2016 habe man in Lustenau zwar Erfahrungen mit Großunterkünften sammeln können, doch diese stünden nun nicht mehr zur Verfügung. Die Situation ließe sich mit heute aber kaum vergleichen. Allein innerhalb der von Russland angegriffenen Ukraine seien Millionen auf der Flucht, im Winter drohe eine weitere Zuspitzung der Lage. Grundsätzlich spricht der Fischer von einer „großen Herausforderung“; dazu trage auch der angespannte Wohnungsmarkt in Vorarlberg bei.

Der 21-jährige Bregenzerwälder brachte durch sein besonderes Engagement während seines Zivildienstes jede Menge Freude in die Herzen der Seniorenheimbewohner in Wolfurt. Die soziale Ader liegt dem heute selbstständigen Unternehmer, wie er den VN sagt, in der Familie. „Schon meine Eltern haben mir vorgelebt, dass man anderen Menschen helfen soll“, erzählt der frisch gekürte Preisträger. Die Zeit im Seniorenheim in Wolfurt beschreibt er als „sehr erfüllend“. Als einziges Haus in Vorarlberg wird im Seniorenheim in Wolfurt das psychobiografische Pflegemodell nach Böhm eingesetzt. „Dabei geht es darum, die Biografie des Bewohners in seinen Alltag einzubauen“, erklärt Simma. Am Dienstag ist er zu Gast im "Vorarlberg LIVE"-Studio.