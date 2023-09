Lustenaus Frauen umfassend betreut

Lustenau hat seit Juni eine Hebammenordination.

Lustenau Die Marktgemeinde erweitert ihr Angebot für schwangere Frauen und hat seit 1. Juni eine eigene Hebammenordination in der Holzstraße, in der Hebamme Shirin Fedak werdende Mütter berät, Geburtsvorbereitungskurse anbietet und sie zu Hause im Wochenbett betreut. Auch eine Nachsorge ist durch sie in Lustenau gesichert. Gemeinsam mit der connexia-Elternberatung, die sich im selben Gebäude befindet, und der femail Fraueninformation sowie dem ifs bilden sie ein umfangreiches Angebot für Frauen, Familien und Kinder in Lustenau.

self all Open preferences.

Neues Angebot gut angenommen

„Ich bin seit Juni in Lustenau in der Hebammenordination tätig und betreue Lustenaus schwangere Frauen, die zu mir kommen“, sagt Hebamme Shirin Fedak (26). Sie arbeitet neben ihrer Tätigkeit in der Ordination zusätzlich als Hebamme im Landeskrankenhaus in Bregenz und bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit. Neben klassischen Beratungsgesprächen während der Schwangerschaft bereitet sie die werdenden Mütter bestmöglich auf die Geburt ihres Kindes vor. „Ich biete Geburtsvorbereitungskurse an, akupunktiere die Mütter, betreue sie im Wochenbett, gebe Stilltipps, mache Babymassagekurse und veranstalte einmal pro Monat ein Stillcafé, bei dem sich die Mütter untereinander austauschen können“, so Fedak. Ein breites Angebot, das von den Frauen in Lustenau gut angenommen wird.

Hebammenberatung für jede

Ab dem 1. September erhält Shirin Fedak einen Kassenvertrag für die kostenlose Hebammenberatung zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche. Werdende Mütter können sich sodann von ihr kostenlos beraten lassen. „Das Angebot bei uns in der Holzstraße ist sehr niederschwellig. Mütter, Kinder und Familien sind bei uns alle herzlich willkommen“, sagt sie.

self all Open preferences.

Gefühl von Sicherheit