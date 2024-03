Lustenauer Vierbeiner unter den Schönsten weltweit

Zwei Lustenauer Hunde überzeugten auf der größten Hundeausstellung der Welt mit ihrer Statur und ihrem Charakter.

Lustenau Wenn die Lustenauerin Margot Bösch-Spechtenhauser (64) über ihre zwei Chesapeake Bay Retriever-Hunde spricht, so schwingt Stolz und unendliche Liebe für ihre Tiere mit. Bereits vor vier Jahren wagte sie mit ihrem ersten Hund „Accord“ die Teilnahme an der weltweit größten Hundeausstellung in England. Mit Acci, wie sie ihn liebevoll nennt, hat sie dort schon gewonnen. Nun hat sie sich mit ihrem Mann Kurt Spechtenhauser für ein weiteres vierbeiniges Familienmitglied entschieden: „Brooks“ heißt der zweijährige Chesapeake Bay Retriever, der auf der Crufts-Hundeausstellung vor wenigen Tagen in seiner Kategorie den zweiten Platz gewann. Acci wurde in der Veteranenklasse viert. Ein beachtliches Ergebnis, nahmen rund 100 Chesapeake Bay Retrievers teil. Die Freude bei den Spechtenhausers ist ungebrochen.