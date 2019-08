Lustenauer sind auch mit dem Bus mobil

Das System des öffentlichen Verkehrs in der Marktgemeinde wird kontinuierlich ausgebaut.

Lustenau. Ein Reality Check am vergangenen Samstag sollte aufzeigen, was das System des öffentlichen Verkehrs jetzt schon leistet und wo es noch Lücken zu schließen gilt. Das Ziel in Zeiten des Klimawandels ist es, die Attraktivität von Bus und Bahn weiter zu steigern und damit die Akzeptanz in der Bevölkerung noch deutlich zu erhöhen. „In Vorarlberg ist schon viel gelungen. Der öffentliche Verkehr muss aber weiter ausgebaut werden. Das ist die beste Maßnahme für aktiven Klimaschutz“ so der Grüne Landtagsabgeordnete Daniel Zadra. Im zweiten Teil der Reihe Mobil in Lustenau, durchgeführt von der grünen Verkehrsgruppe, wurden daher Fahrplan und Streckennetz unter die Lupe genommen. Die Busfahrt führte vom Dorfzentrum über die Ostachse zum Bahnhof und weiter über die westlichen Ortsteile bis zum Alten Rhein. Dort wurde eine Pause für den Gedankenaustausch genutzt und schließlich führte die kleine Rundreise zurück ins Zentrum.