Lustenauer Senioren auf Reisen

Der Jahresausflug des Seniorenbundes Lustenau ging kürzlich ins Ausseerland.

Lustenau . Ein Highlight im jährlichen Terminkalender des Seniorenbundes Lustenau ist der mehrtägige Ausflug – in diesem Jahr ging es nach Bad Mitterndorf.

Programm an drei Tagen

Dabei machten sich zahlreiche Senioren bereits am ersten Tag in den frühen Morgenstunden schon auf den Weg über München Richtung Hallein, wo die Reisenden die Salzwelten besuchten und einen interessanten Einblick über das „Weisse Gold“ Österreichs erhielten. Auch an den kommenden Tagen erfuhren die Senioren aus Lustenau viel Wissenswertes über Hallstadt und Umgebung. Bei einer „3-Seen-Boots-Tour“ kamen auch die Naturjuwelen der Region nicht zu kurz und kulturell fand noch eine Besichtigung von Stift Admont – dem Benediktinerstift mit der weltgrößten Klosterbibliothek statt. Bei einer Panorama-Rundfahrt rund um den Nationalpark Gesäuse erfuhren die Reisegäste abschließend noch viele interessante Details zur Alpingeschichte des Gesäuses.