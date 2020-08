Lustenauer Polizei musste Sohn und Mutter verhaften

Als drei Beamte der Polizeiinspektion Lustenau am Dienstag einen Vorführungsbefehl vollziehen wollten, leisteten ein 26-Jähriger und seine Mutter Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Am Dienstag, den 18.08.2020, gegen 14.20 Uhr wollten drei Beamte der örtlichen Polizeiinspektion in Lustenau einen offenen Vorführungsbefehl der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn vollziehen. Dazu suchten sie den 26-jährigen Mann an seiner Wohnadresse in Lustenau auf. In der Wohnung befanden sich der 26-jährige Mann und seine 54-jährige Mutter, welche den Beamten die Wohnungstüre öffnete.