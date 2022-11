Lustenauer Fotoclub gewinnt bei Staatsmeisterschaft

Der „Erste Fotoclub Lustenau“ war bei der Landes- und Staatsmeisterschaft sehr erfolgreich.

Lustenau Vergangenes Wochenende wurde es offiziell in Wien verkündet. Der „Erste Fotoclub Lustenau“ hat bei der offiziellen Verleihung des österreichischen Verbands der Fotografie (ÖVB) in der Hauptstadt die Staatsmeisterschaft erhalten. Zahlreiche Fotoclubs haben in den unterschiedlichen Kategorien ihre besten Fotos eingereicht und auf den ersten Platz gehofft. Für die 17 Hobbyfotografen aus Lustenau wurde der Traum wahr. Sie traten als glückliche Sieger aus dem Fotowettbewerb hervor.

Der Erste Fotoclub Lustenau hat nun mehrere Staatsmeister unter sich. Thomas Tschemernjak erhielt die Goldmedaille für das bestbewertete Bild in der Sparte „Digital“ mit seinem Fahrradfoto. Er ist zusätzlich noch Staatsmeister in der Kategorie „Kombination“. Marcel Egger, Obmann vom “Erster Fotoclub Lustenau”, wurde ebenfalls Staatsmeister mit seinem Bild „Old Fischerman“. Zusätzlich wurde er mit seinen eingereichten Fotos vierfacher Landesmeister in den Kategorien „Kombination“, „Farbe“, „Schwarzweiß“ und dem „Sonderthema“. Jürgen Peter erhielt die Landesmeister-Silbermedaille mit dem schwarzweißen Portraitbild einer jungen Frau. Heinz Hagenbucher wurde Staatsmeister in der Sparte „Schwarzweiß“ mit dem Foto „Winter Road“. Des Weiteren erhielt er zwei Silbermedaillen (Kombination und Schwarzweiß). Die Landesmeister-Silber-Medaille ging an Bruno Vetter mit dem Bild „Wellensurfer“. bvs