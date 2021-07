Lustenauer erlag nach Verkehrsunfall inneren Verletzungen

Ein Autolenker ist nach einem Verkehrsunfall in Dornbirn, der sich bereits am Donnerstagnachmittag ereignete, an seinen inneren Verletzungen gestorben.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei vom Samstag auf der Lustenauer Straße Richtung Zentrum. Der Unfalllenker, ein 57-jähriger Lustenauer, verlor vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte einen entgegenkommenden Pkw.

Die beiden Insassen im entgegenkommenden Fahrzeug blieben unverletzt. Der 57-Jährige wurde ins Spital gebracht und auf der Intensivstation behandelt. Er verstarb am gestrigen Freitag.