Lustenau will Young Violets drei Punkte abnehmen

Nach dem gelungen Saisonauftakt gegen Dornbirn und Ried tritt die Lustenauer Austria am Freitag in Wien gegen die Young Violets an.

Die Wiener gelten als Lieblingsgegner der Austria und das Team von Gernot Plassnegger reist an, um die starke Serie gegen die Young Violets fortzusetzen.

Liveticker vom Spiel

In den letzten acht Duellen mit den violetten Austrianern gab es für Grün-Weiß sieben Siege und ein Unentschieden. In der letzten Saison gab es zwei deutliche 5:2 Erfolge der Lustenauer. Man gilt daher heute natürlich als klarer Favorit und möchte gerne mit drei Punkten im Gepäck die Rückreise antreten. Dennoch spricht Gernot Plassnegger vor dem Spiel von keiner leichten Aufgabe. Die Young Violets stehen zwar noch ohne Punkte in der Meisterschaft da, sie verfügen aber über ausgezeichnete Spieler. "Die Young Violets werden uns heute alles abverlangen, sie wollen ihre ersten Punkte sammeln und da müssen wir dagegen halten und dürfen das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen", so Trainer Plassnegger.