Lustenau: Unfall in der Zellgasse

In der Lustenauer Zellgasse ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen.

Am Donnerstag gegen 15:10 Uhr kam es in Lustenau in der Zellgasse Fahrtrichtung Dornbirn zu einem Auffahrunfall. Ein 25-jähriger Lenker musste seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachkommende 41-jährige Pkw-Lenkerin bemerkte den Bremsvorgang vermutlich zu spät und es kam zum Auffahrunfall.