Lustenau tanzt: Szene Openair eröffnete mit buntem Programm

Von lokalen Talenten bis Superstar CRO – der Szene Donnerstag bot Programm für Jung und Alt.

Auch junge Fans im Publikum

Auch in diesem Jahr besuchten wieder viele Familien samt Kindern das Szene Openair. Hörte man sich um, so war eindeutig klar: Sänger CRO als Hauptakt am Abend zog auch das ganz junge Publikum an. Organisator Hannes Hagen scheint es mit seiner Auswahl an Bands geschafft zu haben, bereits die nächste Generation an Festivalbesuchern anzulocken. Dass der Donnerstag bereits seit langem ausverkauft war, und das Gelände schon früh am Nachmittag beinahe bis auf den letzten Platz gefüllt war, zeugt von der treffsicheren Bandauswahl, am Puls der Zeit. Dass die Legende vom verregneten und schlammigen Szene Openair bis heute lebt, obwohl es in den letzten zehn Jahren bis auf vereinzelte, auch starke Regenfälle weder Schlammschlachten noch andere extreme Schlechtwetterfestivals am Alten Rhein gab, stört den Veranstalter nicht. „Es ist schön, dass die Legende lebt und die Leute übers Festival reden“, zeigt sich Hannes Hagen gelassen. Und immerhin könnte es dieses Jahr zumindest am Freitag ja doch nochmal schlammig werden.

Cro mit feuriger Bühnenshow

Pünktlich um 19.15 Uhr war es schließlich soweit. Der Superstar mit der Maske – nur wenige kennen sein wahres Gesicht – betrat die Bühne, und frenetischer Jubel und Applaus brandete auf. CRO – sicherlich einer der besten seines Faches – brachte auch eine feurige Bühnenshow mit. Seine Fans sangen und rappten ungemein textsicher mit, und bei Hits wie „Meine Gang“ wurde es, obwohl kaum möglich, noch einmal lauter.