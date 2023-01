Lustenau: Schwerer Betrugsversuch durch falsche Polizisten

Falsche Polizisten wollten in Lustenau einer 86-Jährigen mit einem Tochter/Enkel-Trick 80.000 Euro abknöpfen.

Am Donnerstag, 12. Jänner 2023, gegen 12 Uhr kontaktierte eine unbekannte Täterschaft, die sich als Kriminalbeamte ausgab, eine 86-jährige Frau aus Lustenau. Der unbekannte Täter teilte der Frau mit, dass ihre Tochter und Enkelin in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, bei der ein unbeteiligtes Kind ums Leben gekommen wäre.

Kaution für inhaftierte Enkelin?

Aus diesem Grund sei die Enkelin nun in polizeilichem Gewahrsam. Der angebliche Kriminalpolizist teilte der Frau mit, dass sie eine Kaution in der Höhe von 80.000 Euro bezahlen müsse, damit die Enkelin wieder freigelassen würde. Als die 86-jährige Frau misstrauisch wurde, wurde sie von dem angeblichen Kriminalbeamten mit einem angeblichen Staatsanwalt verbunden, um noch mehr Glaubwürdigkeit zu erwecken. Die Täterschaft ließen die 86-Jährige sogar mit ihrer angeblichen Enkelin am Telefon sprechen.