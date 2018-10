Lustenau schrammt an Sensation vorbei

Die Austria aus Lustenau musste sich im Achtelfinale des ÖFB-Cup Red Bull Salzburg nach hartem Kampf knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Für die Austria aus Lustenau stand heute Abend der bisherige Höhepunkt der Saison auf dem Programm – das Heimspiel gegen Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup Achtelfinale. Und der David Lustenau wollte den Goliath Salzburg dabei so lange wie möglich ärgern und vielleicht sogar die große Sensation schaffen.

Die Salzburger, die nicht mit der absoluten A-Mannschaft starteten, kontrollierten das Spiel von Beginn weg und hatten viel Ballbesitz. Wirklich gefährlich wurde es jedoch selten – vor allem, weil die Lustenauer defensiv sehr gut standen und konsequent in die Zweikämpfe gingen. Je länger die erste Halbzeit dauerte, umso besser kamen auch die Hausherren ins Spiel. Doch auch die Austria konnte sich keine wirklich guten Möglichkeiten erspielen. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.