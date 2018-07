Lustenau: Pkw fuhr auf Radfahrerin zu

Beim Versuch einem ihr plötzlich entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen stürzte eine junge Frau in Lustenau. Der Auto-Fahrer fuhr einfach weiter.

Die 18-jährige Fahrradfahrerin war am Dienstag Abend gegen 18.15 Uhr auf der Vorachstraße in Lustenau in Richtung Sägerstraße unterwegs, als ein ihr entgegenkommendes Auto plötzlich die Fahrbahnseite wechselte und frontal auf sie zu fuhr.