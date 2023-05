Lustenau: Mopedfahrer fährt auf Transporter auf und zerschmettert Heckscheibe

Unfall in Lustenau.

Unfall in Lustenau.

Am Dienstag, den 30. Mai 2023 gegen 12.45 Uhr, kam es in Lustenau zu einem Auffahrunfall in Lustenau.

Gegen 12.45 Uhr am 30. Mai 2023 ereignete sich ein Unfall auf der Staldenstraße in Lustenau. Der Lenker eines VW Transporters und ein nachfolgender Mopedfahrer waren beide in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Als der Transporter aus Verkehrsgründen seine Geschwindigkeit verringerte, konnte der Mopedfahrer nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Transporter auf.

Mopedfahrer trifft auf Transporter

Die Kollision führte dazu, dass der Mopedfahrer mit dem Kopf gegen die Heckscheibe des Transporters stieß und diese zerbrach.

Handfraktur und Krankenhausaufenthalt

Der 38-jährige Mopedlenker zog sich bei dem Unfall eine Fraktur an der linken Hand zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Dornbirn gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.