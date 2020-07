Lustenau: Mann durch Messerstiche verletzt

Am Donnerstagvormittag wurde die Polizei nach Lustenau gerufen. In einem Wohnhaus wurde ein durch Messerstiche verletzter Mann und eine Frau mit Platzwunde am Kopf vorgefunden. Die Ermittlungen laufen.

Gegen 10 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich in einem Wohnhaus in Lustenau zwei Verletzte befinden sollen. Die Beamten fanden einen Mann mit drei Messerstichen im Bauchbereich und eine Frau mit einer Platzwunde am Kopf vor.

Beide wurden ins Krankenhaus nach Dornbirn gebracht und sind in stabilem Zustand. Die Hintergründe sind noch völlig unklar, die Erhebungen des Landeskriminalamtes laufen.