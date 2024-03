Dornbirn: Mann bei Überfall angeschossen

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Donnerstag ab. Am Ende musste ein Mann im Krankenhaus behandelt werden, der von bislang unbekannten Tätern angeschossen worden war.

Wie VOL.AT in Erfahrung bringen konnte, wurde am Donnerstag gegen 2.30 Uhr ein 34-jähriger Mann von bislang unbekannten Tätern in Dornbirn angeschossen und verletzt.