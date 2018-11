Lustenau: Mann (55) beißt Polizist in Hand

Die Polizei wurde am Freitag zu einem handgreiflichen Streit zwischen Ehepartnern gerufen. Die Situation eskalierte, der Ehemann biss einem einschreitenden Beamten in die Hand.

Am Freitag gegen 22:30 Uhr wurde die PI Lustenau über einen handgreiflichen Streit zwischen Ehepartnern in deren Wohnung in Lustenau informiert. Vor Ort konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 55-jährigen Mann und seiner Ehegattin gekommen war, wobei die Frau leicht verletzt worden war.