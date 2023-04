Lkw kippte in Graben - L203 drei Stunden lang gesperrt

Auf der Hohenemser Straße in Lustenau ist am Dienstagnachmittag ein Lkw umgestürzt und im Graben gelandet, eine Person konnte befreit werden.

Ein 33-jähriger Fahrer eines Lastwagens fuhr am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der L203 von Lustenau kommend in Richtung Hohenems, als das Fahrzeug plötzlich aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abkam. Der Lkw geriet in einen nebend er Fahrbahn befindlichen Graben, wo er schließlich umkippte um und auf seiner rechten Seite liegen blieb. Dabei wurde die gesamte mit dem Lkw transportierte Ladung aus Erde auf das angrenzende Feld verteilt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, der Lkw erlitt jedoch erheblichen Sachschaden. Während der Bergungsarbeiten musste die L203 vollständig von 14 Uhr bis 17 Uhr gesperrt werden.