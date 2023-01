Lustenau: Lkw gegen Pkw – ein Verletzter

Am Donnertagnachmittag ereignete sich auf der L203 Rheinstraße in Lustenau ein Verkehrsunfall.

Am Donnerstag gegen 12.55 Uhr wollte ein 30-jähriger Mann mit seinem Pkw in Lustenau von der Hagstraße nach links in die Zellgasse einbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger, der auf der Hagstraße in Richtung Hard fuhr, zusammen.