Lustenau lädt zum Karrieretag

Bereits zum zwölften Mal findet kommende Woche der Karrieretag im Industriegebiet Nord statt.

Auch in der kommenden Woche am 8. November sind die Lustenauer Mittelschüler der 4. Klassen in die Betriebe eingeladen und erhalten einen interessanten Blick in den Arbeitsalltag. Bei Führungen lernen die Schüler die Betriebe im Detail kennen und können sich so vor Ort ein Bild von den verschiedenen Berufen die die Unternehmen anbieten, machen. Bei den Unternehmen handelt es sich unter anderem um moderne High-Tech Betriebe, die weltweit aktiv sind, aber auch kleinere, innovative Handwerksbetriebe beteiligen sich an der Lehrlingsinitiative. Für Verpflegung wird gesorgt, ein Gewinnspiel mit tollen Preisen erhöht zudem den Spaßfaktor für die Jugendlichen. MIMA