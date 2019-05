Lustenau kann Wattens heute unfreiwillig zum Meister machen

Bei einer grün-weißen Niederlage können die Wattener heute vorzeitig den Bundesliga-Aufstieg fixieren, bei einem grün-weißen Sieg oder Remis indes kann Ried am vorletzten Spieltag die Tabellenführung zurückerobern. So oder so: Im letzten Auswärtsspiel der Saison liegt viel Brisanz.

Die Lustenauer Austria wird heute womöglich das Zünglein an der Waage im Titelkampf der zweiten österreichischen Fußball-Bundesliga sein. Um 19:10 Uhr spielen die Grün-Weißen auswärts bei Tabellenführer Wattens. Bei einem Punkteverlust der Wattener gegen Lustenau könnte die SV Ried am vorletzten Spieltag die Tabellenführung zurückerobern und hätte am letzten Spieltag die Möglichkeit, aus eigener Kraft Meister zu werden. Umgekehrt können die Tiroler heute bei einem Erfolg und gleichzeitiger Niederlage der SV Ried den Titel und damit den Aufstieg in die österreichische Fußball-Bundesliga fixieren. Das letzte Lustenau-Auswärtsspiel der Saison ist auf alle Fälle eines mit viel Brisanz über Vorarlberg hinaus.

Plassnegger: “Wir konzentrieren uns nur auf uns” Die Lustenauer treten mit dem Versprechen an, weder für den einen noch den anderen Titelaspiranten spielen zu wollen – sondern nur für sich selbst. “Wir konzentrieren uns nur auf unser Spiel und nicht auf irgendwelche Szenarien. Ich möchte von meiner Mannschaft den guten modernen Fußball der letzten Runden sehen – das nötige Selbstvertrauen dafür haben wir”, sagt Trainer Gernot Plassnegger.

Außerdem ist noch eine kleine Rechnung aus der Hinrunde offen. Im Heimspiel waren die Lustenauer klar die bessere Mannschaft, am Ende gab es aber nur ein Unentschieden. Aber die Wattener sind selbst in guter Form und beeindrucken mit ihrer Heimstärke. In den letzten 13 Auftritten zuhause gab es elf Siege und zwei Remis.